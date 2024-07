EUA: quase dois terços de democratas querem que Biden deixe candidatura, diz pesquisa

Quase dois terços dos democratas dizem que o presidente dos EUA Joe Biden deveria retirar-se da corrida presidencial e deixar o seu partido nomear um candidato diferente, de acordo com uma nova pesquisa.

A pesquisa do Centro AP-NORC de Pesquisa de Assuntos Públicos, realizada enquanto Biden trabalha para salvar sua candidatura duas semanas após o fracasso do debate, também descobriu que apenas cerca de 30% dos democratas estão extremamente ou muito confiantes de que ele tem capacidade mental para trabalhar como presidente, ligeiramente abaixo dos 40% em uma pesquisa AP-NORC de fevereiro.

As descobertas sublinham os desafios que o presidente de 81 anos enfrenta enquanto tenta silenciar os apelos do seu próprio partido para abandonar a corrida, e tenta convencer os democratas de que é o melhor candidato para derrotar Donald Trump. A pesquisa foi realizada principalmente antes da tentativa de assassinato de Trump no sábado, em um comício de campanha na Pensilvânia.

Enquanto isso, o nome da vice-presidente Kamala Harris ganha força. A pesquisa descobriu que o índice de pessoas que a apoiariam é semelhante ao de Biden, e a parcela de americanos que têm uma opinião desfavorável sobre ela é ligeiramente menor.