EUA/Psaki: falta transparência em relatório da OMS sobre origem do coronavírus

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o governo dos Estados Unidos acredita que o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre as origens do coronavírus, divulgado nesta terça-feira, 30, não é transparente o suficiente, não apresenta dados cruciais e só oferece um quadro parcial sobre a fonte inicial da pandemia.

Ela também criticou o papel da China no auxílio à OMS, afirmando que o governo do país asiático não garantiu acesso pleno aos dados sobre a origem do vírus. Em contraste, o especialista que liderou a equipe da OMS que viajou à China, Ben Embarek, disse durante coletiva de imprensa que o volume de descobertas e dados oferecidos pelo relatório é prova da contribuição dos cientistas chineses.

Quanto à situação da pandemia nos EUA, Psaki mostrou-se preocupada com a possibilidade de um aumento do número de casos, citando governos estaduais que tem relaxado as medidas restritivas em meio ao avanço da vacinação no país. “Ainda estamos em guerra contra o coronavírus”, alertou a porta-voz.