EUA prometem investir no desenvolvimento de bancos multilaterais e transição verde

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o país deverá focar em investimentos para o desenvolvimento de bancos multilaterais e projetos de transição verde, em evento ao lado do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Em seu discurso, Yellen lembrou o acordo realizado em junho entre países do G7 para mobilizar US$ 600 bilhões para investimentos em infraestrutura global nos próximos cinco anos, com contribuição de um terço (US$ 200 bilhões) apenas dos Estados Unidos.

A mobilização dos valores para os projetos de infraestrutura faz parte de um “trabalho mais amplo” do Departamento do Tesouro de fortalecer bancos multilaterais, esclareceu ela, que envolve também parcerias de transição energética.

“Os projetos resultantes irão, em escala global, alimentar a transição energética, fornecer serviços básicos e impulsionar o crescimento sustentável e inclusivo”, afirmou Yellen.