EUA: Preços das importações sobem 0,5% em outubro; previsão: +0,2%

Os preços de bens e serviços importados pelos Estados Unidos subiram 0,5% na passagem de setembro para outubro, informou há pouco o Departamento do Trabalho do país. A alta foi superior à previsão de analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, que projetavam avanço de 0,2%.

Em 12 meses, o aumento dos preços das importações foi de 3,5%. O índice é bem maior que os 2,5% do índice de preços ao consumidor.

De acordo com o relatório, os preços de petróleo e derivados é um dos motivos para o avanço superior que o esperado. O custo de importação do óleo subiu 2,8% no mês. Excluindo-se a commodity, o avanço do indicador foi mais modesto, de 0,2%.

Outro destaque do relatório este mês é a subida de 1,3% dos preços de produtos siderúrgicos inacabados. Em um ano, a alta é de 4,1%. Por sua vez, os produtos acabados caíram 0,4% na margem, mas acumularam alta de 2,2% no ano.

Analistas creditam esta alta anual dos preços siderúrgicos e de metais a planos de imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.