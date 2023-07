EUA: piloto de avião passa mal e passageiro assume controle do voo

Um passageiro de um avião de pequeno porte, que sobrevoava o Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, precisou assumir os controles da aeronave depois que o piloto passou mal, neste sábado, 15. O avião precisou fazer um pouso forçado, e o passageiro e o piloto foram encaminhados ao hospital.

O acidente ocorreu na tarde de sábado perto do Aeroporto Marthas Vineyard, em West Tisbury, Massachusetts. O piloto de 79 anos sofreu a emergência médica durante os momentos finais do voo, segundo a Polícia do Estado de Massachusetts. As autoridades informaram que o acidente “resultou em um pouso forçado fora da pista que fez com que a asa esquerda da aeronave se partisse ao meio”.

A polícia não identificou nenhuma das pessoas no avião e disse que ambas foram levadas para um hospital. O piloto foi posteriormente levado para um hospital de Boston em estado crítico. Já o passageiro saiu ileso e foi liberado de um hospital local.

A aeronave leve Piper Meridian 2006 partiu de Westchester County, no Estado de Nova York, na tarde de sábado. O piloto e o passageiro são residentes de Connecticut, segundo a polícia. A polícia estadual, o US National Transportation Safety Board (NTSB) e a Federal Aviation Administration (FAA) estão investigando o incidente. A aeronave foi removida e levada para um local seguro no aeroporto e a cena do acidente foi limpa, disse a polícia estadual.

(Com AP)