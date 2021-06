Pesquisadores dizem ter descoberto potencial medicamento contra coronavírus

O Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou, nesta quinta-feira, 3, que um grupo de pesquisadores descobriu um potencial medicamento para o tratamento do coronavírus. O antiviral, conhecido como TEMPOL, poderia limitar a evolução da Covid-19 ao restringir a atividade de uma enzima.

Os cientistas planejam, agora, realizar mais testes em animais e buscar oportunidades para avaliar a eficácia da droga. “Precisamos urgentemente de tratamentos adicionais eficazes e acessíveis para COVID-19”, disse a diretora do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, Diana W. Bianchi, M.D., Diretora do NICHD. “Um medicamento oral que impede a replicação do SARS-CoV-2 seria uma ferramenta importante para reduzir a gravidade da doença”, acrescentou.