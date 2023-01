EUA pedem reversão da ordem que proíbe governo de exigir máscara em transporte

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) pediu nesta terça-feira, 17, ao tribunal de apelações para reverter a decisão que declara ilegal uma ordem do governo exigindo o uso de máscara em aviões, ônibus, trens e serviços de carona. A decisão foi imposta em abril de 2021 por um juiz do tribunal distrital da Flórida, que concluiu que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA precisavam de autoridade legal para emitir esse tipo de mandato.

Na Inglaterra, o país resolveu descartar um dos três laboratórios que fazem parte da rede de processamento de testes PCR, à medida que a demanda por esses testes estão caindo. Em comunicado, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA), disse que a mudança “é possível graças às vacinas e testes de fluxo lateral que continuam ajudando a manter as pessoas seguras e reduzindo a necessidade atual de testes de PCR”. A agência também disse que, se uma nova variante de covid-19 surgir no futuro, a rede de testes pode ser ampliada de novo rapidamente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou à China a monitoração do excesso de mortalidade causada pela covid para obter uma análise mais detalhada do real impacto que o aumento de casos trouxe para o país. No último sábado, 14, Pequim relatou que quase 60 mil chineses morreram em hospitais pela doença.