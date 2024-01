EUA: Nikki Haley diz que corrida está longe de acabar após derrota em New Hampshire

A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley afirmou nesta terça-feira, 23, que, apesar da derrota para o ex-presidente Donald Trump nas primárias em New Hampshire, permanecerá em busca da indicação do Partido Republicano para concorrer à Casa Branca. Haley parabenizou Trump pela vitória, mas disse que a corrida republicana “está longe de terminar”. As próximas prévias serão realizadas na Carolina do Sul, Estado que governou entre 2011 e 2017. Fonte: Associated Press.