EUA: não vimos nada que contradiga que explosão foi resultado de míssil ucraniano

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, anunciou por meio de comunicado oficial que a administração tem “total confiança nas investigações do governo polonês” sobre as explosões próximas à fronteira com a Ucrânia e que não encontraram “nada que contradiga que a explosão provavelmente foi resultado de um míssil ucraniano de defesa”. Apesar disso, o governo americano reitera a responsabilidade da Rússia em relação aos ataques de mísseis projetados contra a Ucrânia.

“Independente das conclusões, é claro que a parte soberanamente responsável por esse trágico acidente é a Rússia, que disparou uma enxurrada de mísseis contra a Ucrânia com o objetivo específico de atingir a infraestrutura civil. A Ucrânia tinha – e tem – todo o direito de se defender”, afirma a nota.