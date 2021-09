EUA: medo da delta e obrigatoriedade de vacina impulsionam vacinação

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que três principais fatores são apontados como responsáveis por elevar a vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos: a obrigatoriedade imposta por governos e empresas, o medo da variante delta do coronavírus e a autorização definitiva por reguladores do imunizante da Pfizer no país. As declarações vieram em coletiva de imprensa diária, quando a representante foi questionada sobre o avanço da campanha no país, que incluiu 4 milhões a mais de vacinados em agosto do que no mês de julho.

Segundo Psaki, a maioria dos hospitalizados seguem sendo os não vacinados, e “não há mudanças”, indicou. Sobre restrições de deslocamento, a porta-voz afirmou: “Estamos desenvolvendo uma política internacional para viagens seguras, incluindo para pessoas vindas Europa”, no que provavelmente envolverá passageiros “completamente vacinados, com poucas exceções”.

Questionada sobre problemas nas cadeias de fornecimento, Psaki respondeu que a administração tem “ação agressiva para estabelecer” a oferta, e que busca que os impactos sejam minimizados o mais rapidamente possível. No entanto, a porta-voz lembrou que parte das cadeias foram atingidas pela variante delta, especialmente na Ásia.