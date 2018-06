EUA: manifestantes protestam contra separação de imigrantes de seus filhos

Manifestantes lideraram protestos neste sábado para criticar a separação de pais imigrantes de seus filhos pelas autoridades de fronteira dos Estados Unidos. Centenas de pessoas se reuniram perto de uma instalação em Homestead, na Flórida, onde crianças imigrantes estão sendo mantidas. Manifestantes também marcharam em San Diego carregando cartazes com os dizeres “Liberte as Crianças” e “Mantenha as Famílias Juntas”.

Do lado de fora de uma instalação de patrulha de fronteira em McAllen, no Texas, manifestantes bloquearam temporariamente a passagem de um ônibus que transportava imigrantes e gritaram “Vergonha! Vergonha!” para agentes de fronteira.

As manifestações ocorreram dias após a administração Trump mudar o curso diante da indignação pública e as autoridades pararem de separar famílias imigrantes capturadas cruzando a fronteira dos EUA com o México.

Nas últimas semanas, mais de 2.300 crianças foram tiradas de suas famílias sob uma política de “tolerância zero”, pela qual as pessoas que entram nos EUA ilegalmente enfrentam processos. O governo diz que agora vai procurar deter famílias imigrantes

durante os procedimentos de imigração, o que também provocou protestos.

Novas manifestações estão planejadas para este fim de semana nos Estados como Connecticut e Califórnia.

Um grupo de 25 legisladores democratas que visitou uma instalação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na cidade de McAllen, no Texas, relatou não ter visto um sistema federal claro para reunir as famílias que foram separados. Todos os imigrantes recebem uma primeira identificação de letras ou números, apenas para receber posteriormente números de identificação diferentes de outras agências federais. Eles descreveram ver crianças dormindo atrás das grades em pisos de concreto. “Ainda há milhares de crianças que estão fora do cuidado de seus pais e nenhum sistema coerente para resolver isso”, disse Joe Courtney, democrata de Connecticut, após a visita.

Milhares de imigrantes viajando com suas famílias foram capturados na fronteira entre EUA e México nos últimos anos, muitos fugindo da violência de gangues na América Central. Cerca de 9 mil unidades familiares foram capturadas em cada um dos últimos três meses, de acordo com as autoridades de fronteira dos EUA. Fonte: Associated Press.