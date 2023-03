EUA lançam ataques aéreos na Síria, após drone de origem iraniana matar norte-americano

Os Estados Unidos lançaram “ataques aéreos de precisão” na Síria, mirando instalações usadas por grupos afiliados à Guarda Revolucionária do Irã, em retaliação a um ataque de drone supostamente de fabricação iraniana que matou um funcionário terceirizado civil norte-americano e feriu cinco soldados e outro empreiteiro, disse o Pentágono. O grupo de ativistas Deir Ezzor 24 disse que pelo menos quatro pessoas foram mortas.

O ataque e a resposta dos EUA ameaçam acabar com os esforços recentes para diminuir as tensões em todo o Oriente Médio.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse em comunicado que a comunidade de inteligência americana determinou que o drone era de origem iraniana, mas não ofereceu nenhuma outra evidência para apoiar a afirmação.

“Os ataques aéreos foram conduzidos em resposta ao ataque de hoje, bem como a uma série de ataques recentes contra as forças da coalizão na Síria” por grupos afiliados à Guarda Revolucionária, disse Austin.

O Pentágono disse que dois dos militares feridos foram tratados no local, enquanto outros três e o civil ferido foram transportados para instalações médicas no Iraque. Fonte: Associated Press.