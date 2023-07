EUA: Kerry diz a autoridades chinesas que Biden está comprometido em estabilizar relações

O enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, disse ao principal diplomata da China nesta terça-feira, 18, que o governo do presidente Joe Biden está “muito comprometido” em estabilizar as relações entre as duas maiores economias do mundo. Em seu segundo dia de negociações em Pequim, Kerry se reuniu com o chefe de relações exteriores do Partido Comunista, Wang Yi, dizendo-lhe que Biden espera que os dois países possam “alcançar esforços juntos que possam fazer uma diferença significativa para o mundo”. Fonte: Associated Press.