Mundo EUA: Justiça nega pedido de Trump para suspender julgamento que o força a pagar US$ 355 mi

Um juiz de apelações de Nova York rejeitou o pedido de Donald Trump para suspender um julgamento de fraude civil que o obriga a pagar US$ 355 milhões obtidos de forma ilícita que, segundo o ex-presidente, poderia forçá-lo a vender partes de seu império imobiliário.

A decisão do juiz Anil Singh aumenta a pressão sobre Trump para pagar o valor total – quase meio bilhão de dólares com juros – ou criar uma fiança que os advogados de Trump estimaram em US$ 550 milhões para adiar a cobrança enquanto ele apela.

Os advogados de Trump reconheceram que ele não tem liquidez para cobrir o julgamento. Eles disseram que ele poderia ter que se desfazer de seu precioso imóvel em uma venda imediata, sem intervenção judicial. O juiz de recurso não apresentou quaisquer razões para a sua decisão, que será revista por um painel de recurso que analisará mais de perto os méritos dos argumentos de Trump. Isso deve levar mais algumas semanas.