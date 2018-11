EUA isenta oito países de sanções ao Irã, entre eles China, Índia e Japão

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, revelou nesta segunda-feira que os oito países temporariamente isentos das sanções a indústria de petróleo do Irã que voltaram a vigorar hoje são China, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Grécia, Turquia e Taiwan.

“Decidimos emitir isenções temporárias a um punhado de países, em responsabilidade com circunstâncias específicas e para assegurar um mercado de petróleo bem suprido”, declarou o nº 1 das relações exteriores americanas. “Cada um desses países já demonstrou redução significativa das importações de petróleo do Irã ao longo dos últimos seis meses e dois desses oito já encerraram completamente a compra de petróleo iraniano.”

Segundo Pompeo, Washington dará seguimento a negociações para levar todas as nações “a zero” nas importações da commodity.

Ele alegou que mais de 20 países importadores zeraram suas compras de petróleo do Irã, “tirando um milhão de barris por dia do mercado”. “O regime iraniano, desde maio até hoje, perdeu mais de US$ 2,5 bilhões em receita de petróleo”, afirmou.