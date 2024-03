EUA investigam uso de criptomoedas para financiar o Hamas

O Departamento do Tesouro dos EUA está investigando US$ 165 milhões em transações vinculadas a criptomoedas que podem ter ajudado a financiar o Hamas antes do ataque do grupo militante contra Israel, em 7 de outubro de 2023, disse a agência em um relatório ao Congresso divulgado nesta quarta, 13.

Autoridades do Tesouro dizem que o uso crescente de financiamento digital pelo grupo terrorista ressalta a necessidade do Congresso aprovar novos poderes para supervisionar a criptomoeda, à medida que o acesso do Hamas às fontes tradicionais de financiamento é afetado pelas sanções ocidentais.

Mas o esforço para expandir as regulamentações gerou resistência. Os defensores de criptomoedas e os legisladores que apoiam a indústria tentaram minimizar o papel das moedas digitais no financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.