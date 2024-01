EUA interceptam dois mísseis dos houthis no Mar Vermelho

Os Estados Unidos interceptaram dois mísseis dos houthis, no Iêmen, que estavam apontados para o Mar Vermelho e preparados para o lançamento, informou o Comando Central militar americano, em nota. A operação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 24. As forças americanas consideraram que os mísseis representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes e militares que navegam pela região, segundo o comunicado. Os novos ataques aos locais de lançamento de mísseis no Iêmen dão continuidade a uma operação conjunta entre Estados Unidos e Reino Unido para destruir a infraestrutura do grupo rebelde. Fonte: Associated Press.