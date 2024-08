EUA: incêndios florestais destroem casas e deixam um morto no Colorado

O Colorado é o estado mais recente a enfrentar os incêndios florestais que têm se espalhado pelo oeste dos Estados Unidos neste verão do hemisfério norte. Na cidade de Lyons, o fogo teve início na terça-feira, 30, e consumiu mais de 600 hectares, causando a destruição de pelo menos cinco casas e a morte de uma pessoa, que foi encontrada nos escombros. As informações são da Associated Press (AP) e do jornal britânico The Guardian.

Nas proximidades da capital, Denver, cerca de 600 residências receberam ordens de retirada e a estimativa é de que até a última quarta-feira, 31, 20% do incêndio havia sido controlado. Com o uso de aviões, equipes estão combatendo as chamas usando a água de uma represa.

Cerca de 80 quilômetros a oeste, uma área de 27 quilômetros quadrados varrida pelas chamas fez com que 4 mil habitantes ficassem sob ordens de retirada. O clima quente e seco e as rajadas de ventos de até 50 quilômetros por hora registradas nesta temporada elevam os riscos de incêndio.

O governador do estado, Jared Polis, informou que a qualidade do ar deve piorar à medida que os focos de incêndio se multiplicam. Ele também pediu que a população não se recuse a cumprir as ordens de retirada, reporta o The Guardian.

A guarda nacional do Colorado foi acionada para ajudar os socorristas pela primeira vez desde dezembro de 2021, quando os incêndios florestais deixaram dois mortos e mais de mil casas destruídas em um corredor bastante populoso entre a capital e a cidade de Boulder. Os integrantes da guarda nacional não atuarão no combate direto às chamas, mas com esforços de logística e ações como o fechamento de estradas, de acordo com o jornal britânico.

A AP afirma que a região oeste dos Estados Unidos enfrenta no momento 95 grandes focos de incêndio, combatidos por 28 mil agentes e socorristas. Alguns dos outros estados atingidos são Califórnia, Oregon, Wyoming, Idaho, Montana e Texas.