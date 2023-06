EUA impõem sanção a iranianos por suposta conspiração para matar ex-conselheiro Bolton

Os Estados Unidos impuseram sanções nesta quinta-feira, 1º, um oficial da Guarda Revolucionária Iraniana e outros que, segundo eles, participaram de uma ampla conspiração para matar o ex-conselheiro de segurança nacional americano John Bolton e outros ao redor do mundo, incluindo pelo menos mais um funcionário do governo dos EUA.

Ao todo, as sanções de quinta-feira acusam três pessoas sediadas no Irã e na Turquia, uma empresa afiliada à Força Quds do Irã e dois altos funcionários da organização de Inteligência do Irã em conspirações para matar ex-funcionários dos EUA, jornalistas e dissidentes iranianos no exterior, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.

As sanções bloqueiam todo o acesso ao dinheiro e propriedade dos EUA das pessoas visadas e proíbem americanos e empresas americanas de trabalhar com eles.

O suposto complô de 2021 contra Bolton faz parte do que promotores dos EUA e ex-funcionários do governo descrevem como esforços contínuos da Guarda Revolucionária do Irã para matar funcionários da era Trump. Esses oficiais estariam envolvidos em um ataque aéreo dos EUA em 2020 que matou o chefe da elite da guarda iraniana, a Força Quds, Qassem Soleimani.

Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, disse em um comunicado que os EUA estão focados em interromper as tramas dos militares iranianos, que “se envolveram em inúmeras tentativas de assassinato e outros atos de violência e intimidação contra aqueles que consideram inimigos do regime iraniano”.

Os alvos das sanções incluem Shahram Poursafi, oficial da Guarda Revolucionária, acusado no ano passado de tentar realizar um assassinato de aluguel, dizendo que ele trabalhou para encontrar uma pessoa com sede nos EUA disposta a matar Bolton em Washington por US$ 300 mil.

Os promotores federais dizem que Poursafi também falou de um “trabalho adicional” pelo qual estava oferecendo US$ 1 milhão. O site Axios informou no ano passado que o segundo alvo era o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, citando fontes próximas a Pompeo. Autoridades dos EUA relataram ameaças “sérias e críveis” contra a vida de Pompeo e de seu principal assessor no Irã.

Após o ataque, Bolton, que já havia deixado seu cargo na Casa Branca, tuitou: “Espero que este seja o primeiro passo para a mudança de regime em Teerã”. Pompeo e o ex-enviado do Irã Brian Hook desempenharam um papel importante na decisão do governo Trump de matar Suleimani.

Os promotores dizem que o esquema contra Bolton se desenrolou mais de um ano depois que Suleimani, temido no Oriente Médio como arquiteto das guerras e assassinatos por procuração de Teerã, foi morto por um ataque aéreo dos EUA enquanto viajava do aeroporto internacional de Bagdá em janeiro de 2020.

Após o ataque, Bolton, que já havia deixado seu cargo na Casa Branca, tuitou: “Espero que este seja o primeiro passo para a mudança de regime em Teerã”.

Pompeo e o ex-enviado do Irã Brian Hook desempenharam um papel importante na decisão do governo Trump de matar Suleimani e lideraram a campanha de “pressão máxima” do governo contra o Irã depois que o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear de 2014 com a República Islâmica.