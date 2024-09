EUA impõem controles sobre computação quântica e tecnologia avançada, de olho na China - O Liberal

Os Estados Unidos anunciaram novos controles sobre a computação quântica, a fabricação de semicondutores e outras tecnologias avançadas, alinhadas com a decisão de parceiros internacionais, como Japão e Holanda, e impedindo o avanço de outros países, como a China. A medida, de acordo com o governo norte-americano, garante que os controles nacionais de exportação “acompanhem as tecnologias em rápida evolução”.

“Alinhar nossos controles em tecnologias quânticas e outras tecnologias avançadas torna significativamente mais difícil para nossos adversários desenvolver e implantar essas tecnologias de maneiras que ameacem nossa segurança coletiva”, disse Alan Estevez, subsecretário da Agência de Indústria e Segurança do Departamento do Comércio.

O documento ainda explica que ações como essa são necessárias para garantir que itens tecnológicos não sejam usados para “fins contrários à segurança nacional ou à política externa dos EUA”.