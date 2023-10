Mundo EUA impõe sanções a indivíduos e entidades por ligação com programa de mísseis do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 18, sanções contra onze indivíduos, oito entidades e um navio baseados no Irã, em Hong Kong, na China e na Venezuela, que estão “permitindo os programas desestabilizadores de mísseis balísticos e de veículos aéreos não tripulados (UAV, na sigla em inglês) do Irã.

Segundo comunicado, as pessoas designadas apoiaram materialmente o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas ou os seus subordinados na produção e proliferação de mísseis e UAV.

Segundo o Tesouro americano, a ação de hoje é tomada num momento em que expiram as restrições da Organização das Nações Unidas (ONU) às atividades relacionadas com mísseis do Irã, ao abrigo da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, e a União Europeia atua no sentido de manter as restrições nucleares, de armas convencionais e de mísseis ao Irã, que expiram hoje, sob o seu regime de sanções de não proliferação.

“Apesar da expiração da Resolução 2231 do CSNU, os Estados Unidos permanecem firmes no seu compromisso de combater a ameaça representada pela aquisição, desenvolvimento e proliferação de mísseis, UAV e outras armas militares por parte do Irã”, afirma o comunicado.