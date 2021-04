EUA/Golfo Pérsico: Marinha dispara após navios do Irã se aproximarem de patrulha

O navio de guerra americano USS Firebolt disparou tiros de advertência após três embarcações da Guarda Revolucionária paramilitar do Irã chegarem a 62 metros de uma patrulha no Golfo Pérsico, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 28. “As tripulações dos EUA emitiram vários avisos via rádio e dispositivos de alto-falante, mas as embarcações (da Guarda) continuaram suas manobras de curto alcance”, disse Rebecca Rebarich, porta-voz da 5ª Frota do Oriente Médio. “A tripulação da Firebolt então disparou tiros de advertência e as embarcações (da Guarda) se afastaram para uma distância segura das embarcações dos EUA”, acrescentou. O Irã não reconheceu imediatamente o acontecimento. Fonte: Associated Press.