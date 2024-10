EUA: Furacão Milton é elevado para categoria 5 com ventos de até 257 km/h, em rumo para Flórida

O furacão Milton se fortaleceu rapidamente no Golfo do México nesta segunda-feira, 7, e se tornou um evento climático de categoria 5 à medida que se movimenta em direção à Flórida, nos EUA, ameaçando trazer uma perigosa tempestade na Baía de Tampa e ampliando as ordens de evacuação. O nível é superior ao do Helene, que foi um furacão de categoria 4 e inundou o mesmo trecho da costa há menos de duas semanas.

Um alerta de furacão foi emitido para partes do estado de Yucatán, no México, e grande parte da costa oeste da Flórida estava em alerta de furacões e tempestades. O Lago Okeechobee, na Flórida, que costuma inundar durante tempestades intensas, também estava sob alerta.

Milton se intensificou rapidamente hoje e esperava-se que se tornasse um grande furacão no leste do Golfo, com ventos máximos sustentados de 257 km/h, disse o Centro Nacional de Furacões. O centro do furacão pode chegar à costa americana na quarta-feira, na área da Baía de Tampa, e seguir como furacão enquanto atravessa o centro da Flórida em direção ao Oceano Atlântico. Isso pouparia em grande parte outros estados devastados pelo Helene, que matou pelo menos 230 pessoas no seu caminho da Flórida até os Montes Apalaches.

Os meteorologistas alertaram sobre uma possível tempestade de 2,4 a 3,6 metros na Baía de Tampa e disseram que as inundações repentinas e fluviais podem provocar de 13 a 25 centímetros de chuva na região continental da Flórida e em Keys, com até 38 centímetros em alguns lugares.