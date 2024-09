EUA: funcionária de banco é encontrada morta em sua mesa após 4 dias sem ninguém notar - O Liberal

Quatro dias após o último registro de entrada para o trabalho, uma funcionária de 60 anos do Arizona, nos Estados Unidos, foi encontrada morta em um cubículo no local de trabalho, sem ter saído do prédio durante esse tempo, disseram as autoridades.

Denise Prudhomme, que trabalhava em um escritório corporativo da instituição financeira Wells Fargo, foi encontrada morta no terceiro andar no último dia 20 de agosto, uma terça-feira, informou a polícia da cidade de Tempe. Ela havia registrado sua entrada no prédio na sexta-feira anterior, 16 de agosto, às 7h, segundo a polícia.

Não houve indícios de que ela tivesse saído do prédio depois disso. Prudhomme trabalhava em uma área pouco frequentada do prédio. A causa da morte ainda não foi determinada, mas a polícia afirmou que a investigação preliminar não encontrou sinais óbvios de crime. A investigação está em andamento.

“Estamos profundamente entristecidos pela perda de nossa colega, Denise Prudhomme”, disse o Wells Fargo em um comunicado. “Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos, e estamos em contato para garantir que eles recebam o suporte necessário durante este momento difícil. Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossa força de trabalho.”

A empresa informou que conselheiros estão disponíveis para apoiar os funcionários. A polícia foi chamada depois que a segurança do local relatou sobre uma funcionária que acreditavam estar morta. Prudhomme foi declarada morta às 16h55 do dia 20 de agosto, segundo a polícia.