EUA: Força aérea realiza teste com míssil intercontinental

A Força Aérea dos Estados Unidos realizou um teste com um míssil balístico intercontinental Minuteman 3 desarmado, na madrugada desta quarta-feira.

O Comando de Ataque Global da Força Aérea norte-americana diz que o míssil foi lançado da Base Aérea de Vandenberg, no noroeste de Los Angeles, às 02h42 de hoje.

O projétil viajou aproximadamente 4.200 milhas (6.759 quilômetros) sobre o Pacífico para um alvo no Atol Kwajalein nas Ilhas Marshall.

Em nota, a Força Aérea dos EUA diz que tais testes são programados com anos de antecedência para verificar a precisão e a confiabilidade do sistema de armas, e não são uma resposta ou reação a eventos mundiais ou tensões regionais. O teste foi conduzido por uma equipe especializada na Base de Força Aérea Warren F.E., em Wyoming. Fonte: Associated Press.