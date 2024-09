EUA: fenômeno climático Francine se enfraquece à categoria de tempestade tropical na Louisiana - O Liberal

O fenômeno climático Francine se enfraqueceu para uma tempestade tropical, na noite desta quarta-feira, 11, após atingir o Estado americano da Louisiana como um furacão de categoria 2, que deixou mais de 275 mil casas e empresas sem energia, provocou tempestades em comunidades costeiras e aumentou o medo de inundações em Nova Orleans, enquanto chuvas torrenciais se espalhavam pela costa norte do Golfo do México.

A tempestade estava prevista para ser rebaixada para uma depressão tropical nesta quinta, 12, enquanto se movia em direção ao Mississippi, informou o Centro de Furacão dos EUA. Entre 10 e 15 centímetros de chuva eram possíveis em partes do Mississippi e Estados vizinhos, disseram os meteorologistas, alertando sobre a ameaça potencial de inundações.

O Francine chegou à costa da Louisiana na quarta-feira à noite com ventos de 155 km/h, atingindo uma região costeira frágil que não se recuperou totalmente de uma série de furacões devastadores em 2020 e 2021. Em seguida, o fenômeno moveu a uma velocidade rápida 26 km/h em direção a Nova Orleans, atingindo a cidade com chuvas torrenciais durante a noite. Fonte: Associated Press.