EUA executam com injeção letal homem condenado por assassinar mulher em 1998

Um homem do Missouri, nos Estados Unidos, condenado por invadir a casa de uma mulher e esfaqueá-la repetidamente, foi executado na terça-feira, 24, apesar das objeções da família da vítima e do promotor, que queria que a pena de morte fosse mudada para prisão perpétua.

Marcellus Williams, 55, foi condenado pelo assassinato de Lisha Gayle em 1998, quando ela foi esfaqueada durante a invasão de sua casa nos subúrbios de St. Louis. Williams foi executado apesar das questões que seus advogados levantaram sobre a seleção do júri em seu julgamento e o manuseio das evidências no caso.

Sua petição de clemência se concentrou fortemente no fato de que os parentes de Gayle queriam que a pena de Williams fosse comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. “A execução de Marcellus não é necessária.”

Enquanto Williams aguardava a execução, ele parecia conversar com um conselheiro espiritual sentado ao seu lado. Williams movia os pés sob um lençol branco que estava puxado até seu pescoço e movia ligeiramente a cabeça enquanto seu conselheiro continuava a falar. Então, o peito de Williams se agitou cerca de meia dúzia de vezes, e ele não mostrou mais movimento.

O filho de Williams e dois advogados assistiam de outra sala. Ninguém estava presente em nome da família da vítima. O Departamento de Correções divulgou uma breve declaração que Williams havia escrito com antecedência, dizendo: “Todo louvor a Alá em todas as situações!!!”

‘Missouri linchou mais um homem negro inocente’

O governador republicano do Missouri, Mike Parson, disse que esperava que a execução trouxesse uma conclusão a um caso que “perdura há décadas, revitimando a família da Sra. Gayle repetidamente”. “Nenhum jurado nem juiz jamais considerou a alegação de inocência de Williams como credível”, afirmou Parson em um comunicado.

A Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP) estava entre aqueles que instaram Parson a cancelar a execução. “Esta noite, o Missouri linchou mais um homem negro inocente”, disse o presidente da NAACP, Derrick Johnson, em um comunicado.

Parson e a Suprema Corte do Estado rejeitaram seus apelos em rápida sucessão na segunda-feira, e a Suprema Corte dos EUA recusou-se a intervir horas antes de ele ser executado.

No mês passado, os parentes de Gayle deram sua bênção a um acordo entre o escritório do promotor do condado de St. Louis e os advogados de Williams para comutar a pena para prisão perpétua. Mas, agindo com base em um apelo do escritório do procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, a Suprema Corte do Estado anulou o acordo.

Williams estava entre os presos no corredor da morte em cinco Estados que estavam programados para ser executados em uma semana – um número incomumente alto que desafia um declínio de anos no uso e apoio à pena de morte nos EUA.

O crime

Os promotores no julgamento de Williams disseram que ele invadiu sua casa em 11 de agosto de 1998, ouviu o chuveiro ligado e encontrou uma grande faca de açougueiro. Gayle foi esfaqueada 43 vezes quando desceu as escadas.

Sua bolsa e o laptop de seu marido foram roubados. As autoridades disseram que Williams roubou uma jaqueta para esconder o sangue em sua camisa. Sua namorada perguntou por que ele usaria uma jaqueta em um dia quente.

Ela disse que mais tarde viu a bolsa e o laptop em seu carro e que Williams vendeu o computador alguns dias depois.

Os promotores também citaram o depoimento de Henry Cole, que compartilhou uma cela com Williams em 1999, enquanto Williams estava preso por acusações não relacionadas. Cole disse aos promotores que Williams confessou o assassinato e forneceu detalhes sobre isso.

Os advogados de Williams responderam que a namorada e Cole foram ambos condenados por crimes e queriam uma recompensa de US$ 10 mil. Eles afirmaram que impressões digitais, uma marca de sapato ensanguentada, cabelo e outras evidências na cena do crime não combinavam com as de Williams.

Um investigador da cena do crime testemunhou que o assassino usava luvas. Questões sobre evidências de DNA também levaram o procurador do condado de St. Louis, Wesley Bell, a solicitar uma audiência contestando a culpa de Williams. Mas, dias antes da audiência de 21 de agosto, novos testes mostraram que o DNA na faca pertencia a membros do escritório do promotor que a manusearam sem luvas após os testes do laboratório de crimes original.

Sem evidências de DNA apontando para qualquer suspeito alternativo, os advogados do Midwest Innocence Project chegaram a um compromisso com o escritório do promotor: Williams se declararia culpado de homicídio em primeiro grau em troca de uma nova pena de prisão perpétua sem liberdade condicional.

Uma declaração de não contestação não é uma admissão de culpa, mas é tratada como tal para fins de sentença. O juiz Bruce Hilton aprovou, assim como a família de Gayle. Mas Bailey apelou, e a Suprema Corte do Estado bloqueou o acordo e ordenou que Hilton prosseguisse com uma audiência de evidências, que ocorreu no mês passado.

Hilton decidiu em 12 de setembro que a condenação por homicídio em primeiro grau e a pena de morte permaneceriam, observando que todos os argumentos de Williams já haviam sido anteriormente rejeitados. Essa decisão foi confirmada na segunda-feira pela Suprema Corte do Estado.

Os advogados de Williams, que era negro, também contestaram a imparcialidade de seu julgamento, especialmente o fato de que apenas 1 dos 12 jurados era negro. Tricia Bushnell, do Midwest Innocence Project, afirmou que o promotor do caso, Keith Larner, excluiu seis dos sete jurados potenciais negros.

Larner testemunhou na audiência de agosto que descartou um potencial jurado negro em parte porque ele se parecia demais com Williams – uma afirmação que os advogados de Williams afirmaram mostrar viés racial impróprio. Larner sustentou que o processo de seleção do júri foi justo.

Williams foi o terceiro prisioneiro do Missouri executado este ano e o 100º desde que o Estado retomou o uso da pena de morte em 1989./AP