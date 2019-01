EUA: ex-advogado de Trump adia depoimento que daria ao Congresso

Michael Cohen, ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou seu depoimento planejado para ser feito no Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes americana, citando os ataques de Trump à sua família. Porta-voz de Cohen, Lanny Davis disse, em um comunicado, que o depoimento seria adiado “devido a ameaças contínuas contra sua família do presidente Trump e de Giuliani, como neste fim de semana, bem como a contínua cooperação de Cohen com investigações em andamento, por conselho do advogado”. Rudolph Giuliani é um dos advogados de Trump.

“Este é um momento em que Cohen teve que colocar sua família e sua segurança em primeiro lugar”, disse Davis, acrescentando que Cohen iria prestar depoimento em uma “data posterior”. Um porta-voz do Comitê de Supervisão da Câmara não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Cohen havia sido agendado para depor em 7 de fevereiro.

Nas últimas semanas, Trump atacou o sogro de Cohen, Fima Shusterman, sugerindo, em entrevista à rede de TV americana Fox News, que ele era culpado de atividades criminosas. Referindo-se a Cohen, Trump disse que, “para reduzir a sentença, ele disse que daria informações sobre o presidente. Bem, não há nenhuma informação. Mas ele deveria dar informações talvez sobre o seu sogro, porque é para ele que as pessoas deveriam olhar”. Fonte: Dow Jones Newswires.