EUA: estoques de petróleo sobem 10,27 milhões de barris; previsão +2,2 milhões

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos cresceram 10,27 milhões de barris na semana encerrada no dia 9, a 442,057 milhões de barris, informou há pouco o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento menor, de 2,2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina, por sua vez, caíram 1,411 milhão de barris, a 226,61 milhões de barris, ante expectativa de recuo de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados caíram 3,589 milhões de barris, a 119,268 milhões de barris, ante previsão de queda de 2,1 milhões de barris.

Os estoques de petróleo em Cushing aumentaram 1,167 milhão de barris, a 35,463 milhões de barris. As refinarias dos EUA operaram com 90,1% de sua capacidade, acima do nível da semana anterior (90,0%), ao passo que analistas previam alta maior, a 90,8%.

A produção diária de petróleo nos EUA subiu de 11,6 milhões de barris por dia para 11,7 milhões, mostrou o relatório.