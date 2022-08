Mundo EUA enviarão US$ 3 bi em ajuda à Ucrânia após guerra de seis meses

Enquanto a guerra da Rússia com a Ucrânia se arrasta, os Estados Unidos (EUA) começam a adotar uma política de longo prazo que provavelmente manterá mais tropas militares norte-americanas na Europa no futuro. Isto inclui planos iminentes para um aporte de cerca de US$ 3 bilhões em ajuda para treinar e equipar forças ucranianas que lutarão nos próximos anos, disseram autoridades dos EUA.

Fontes do governo informaram à Associated Press que o pacote deve ser anunciado quarta-feira, data em que o conflito atinge a marca de seis meses e a Ucrânia comemora o dia da independência. O dinheiro financiará contratos para drones, armas e outros equipamentos.

Ao contrário da maioria dos pacotes anteriores, o novo financiamento destina-se em grande parte a ajudar a Ucrânia mantém sua postura de defesa de médio a longo prazo, de acordo com funcionários familiarizados com o assunto.