EUA enviarão mais 3.750 soldados para a fronteira com o México

Os Estados Unidos enviarão 3.750 soldados a mais para a fronteira com o México, anunciou neste domingo, 3, o Pentágono, elevando o número total de soldados americanos na região a 4.350. A intenção da medida, segundo o Departamento de Estado, é dar mais apoio aos agentes de fronteira, após decisão do secretário de Defesa interino Patrick Shanahan. Ontem, o presidente Donald Trump voltou a tuitar sobre a importância de se obter uma verba para a construção de um muro na fronteira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.