EUA: em votação de escolha única, Trump ganhará delegados na convenção do Wyoming

Os republicanos no Wyoming decidirão neste sábado, 20, qual candidato presidencial obterá os votos de seu Estado na convenção nacional do Partido Republicano neste verão – mas eles terão apenas uma escolha. O ex-presidente Donald Trump será o único candidato listado em uma pesquisa de preferência presidencial na convenção estadual republicana em Cheyenne.

A votação decidirá como todos os 29 delegados do Wyoming à Convenção Nacional Republicana em Milwaukee prometerão seus votos no primeiro turno.

Trump conquistou a nomeação republicana em março. Se quaisquer outros candidatos estiverem disputando a indicação do partido na convenção de julho, os delegados do Wyoming serão livres para votar em quem desejarem em quaisquer rodadas subsequentes de votação na convenção.

Vinte e três delegados nacionais do Wyoming – um de cada condado do Estado – já foram selecionados nas convenções republicanas do condado que começaram em fevereiro. Os seis restantes serão escolhidos na convenção estadual.

Os republicanos são dominantes na política do Wyoming e deram a Trump a maior porcentagem de votos de qualquer Estado em 2020.

Os democratas do Wyoming têm um processo semelhante para alocar delegados à Convenção Nacional Democrata em Chicago, em agosto. Eles realizaram uma pesquisa de preferência nas convenções do condado em 13 de abril que determinará como os 17 delegados nacionais do Estado serão comprometidos na votação do primeiro turno da convenção.