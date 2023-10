Mundo EUA: em conversa, representantes do G7 reiteram compromisso com capacidade de defesa de Israel

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou com seus homólogos dos países do G7. Segundo comunicado emitido pelo governo dos Estados Unidos, na ocasião, os diplomatas discutiram o seu apoio a Israel e reiteraram um compromisso compartilhado relativamente à capacidade do país se defender, e apelaram ainda à libertação dos reféns.

De acordo com o documento, os representantes trataram também formas de garantir que a ajuda humanitária chegue aos civis necessitados em Gaza.

Além dos EUA, o G7 é composto por Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá.