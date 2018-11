Elevador despenca do 84º andar de um dos prédios mais altos de Chicago

Foto: Reprodução - Google Maps.JPG

Um elevador despencou do 84º andar de um dos prédios mais altos de Chicago, nos Estados Unidos. Todas as pessoas que estavam nele foram resgatadas sem ferimentos. O jornal The Chicago Tribune informou na segunda-feira que seis pessoas, incluindo uma mulher grávida, entraram no elevador na sexta (16) pela manhã depois de deixarem um restaurante no 95º andar de prédio na avenida North Michigan.

O grupo ouviu barulhos incomuns e sentiu uma descida mais rápida que a esperada. Um dos vários cabos que seguravam a estrutura quebrou e o elevador despencou, parando perto do 11º andar. Bombeiros tiveram de fazer um buraco na parede do edifício para chegar até as pessoas que estavam presas dentro da estrutura.

O elevador danificado e outros dois do mesmo edifício ficarão interditados para reparos, enquanto as causas do acidente são investigadas.

Fonte: Associated Press.