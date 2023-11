EUA e Reino Unido impõe sanções à lideranças e financiadores de Hamas e Jihad Islâmica

Os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, impuseram nesta terça-feira, 14, sanções a indivíduos e entidades que apoiaram o Hamas e os grupos terroristas da Jihad Islâmica Palestina. Em sua conta na rede social X, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o país Continua a coordenando com seus parceiros e aliados para desmantelar estes canais de financiamento do terrorismo.

O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro americano impôs a sua terceira rodada de sanções contra indivíduos e entidades afiliados ao Hamas desde os ataques terroristas do grupo em 7 de outubro contra Israel. “Esta ação designa os principais responsáveis do Hamas e os mecanismos através dos quais o Irão fornece apoio ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina”, segundo comunicado do Departamento do Tesouro.

O apoio iraniano, principalmente através do seu Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, permitiu que as atividades terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica incluíssem a transferência de centenas de milhões de dólares em assistência financeira e o fornecimento de armas e treino operacional, de acordo com a publicação.