EUA e países lançam fórum para zerar emissões de produtores de petróleo e gás

O Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou, em comunicado nesta sexta-feira, o estabelecimento de um fórum de produtores de petróleo e gás, com o objetivo de no futuro zerar as emissões líquidas de petróleo e gás. O Canadá, a Noruega, o Catar e a Arábia Saudita integram a iniciativa.

Os EUA reafirmam no comunicado sua meta de zerar suas emissões líquidas de gases estufa até 2050 e dizem que, para cumprir as metas ambientais, é importante que todos os maiores emissores identifiquem e atuem em soluções para conter as emissões ligadas a combustíveis fósseis.

Os países reunidos no fórum representam coletivamente 40% da produção global de petróleo e gás, aponta a nota do governo norte-americano.