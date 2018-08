EUA e México podem anunciar acordo sobre Nafta nesta segunda-feira

Os Estados Unidos e o México podem chegar a um acordo bilateral já nesta segunda-feira em relação aos entraves chave da renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte Nafta), afirmou neste domingo o negociador-chefe mexicano, Ildefonso Guajardo.

Guajardo e o resto da delegação mexicana chegaram no escritório de Comércio dos EUA na tarde deste domingo. Ele disse que a equipe está disposta a fazer de Udo para que as conversações bilaterais cheguem a um consenso que permita a volta do Canadá às negociações.

Diferenças entre o México e os EUA são o maior entrave à renegociação do acordo, que foi uma promessa de campanha do presidente Donald Trump. Guajardo afirmou que os negociadores ainda precisarão de cerca de uma semana de reuniões com os representantes canadenses para que a rodada se complete. Fonte: Dow Jones Newswires.