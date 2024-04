Mundo EUA e Filipinas fazem exercícios militares no Mar do Sul da China, sob críticas de Pequim

Membros das Forças Armadas dos Estados Unidos e das Filipinas lançaram o maior exercício de combate em anos nesta segunda-feira (22) dos dois países, em uma mostra do poder de fogo perto do disputado Mar do Sul da China. Os exercícios anuais seguem até 10 de maio e envolvem mais de 16 mil militares, bem como mais de 250 integrantes das forças de França e Austrália.

As Filipinas dizem que os treinamentos não têm nenhum país em particular como alvo, mas alguns de seus cenários de conflitos ficam dentro ou perto do Mar do Sul da China, disputado por Filipinas, China e outros países da região. Militares filipinos disseram que um foco importante neste ano é a defesa territorial.

A China criticou duramente os exercícios, e advertiu que eles poderiam instigar confrontos e minar a estabilidade regional. Pequim critica em especial o transporte de um sistema de lançamentos de mísseis para o norte filipino, antes dos exercícios. Nenhum míssil seria disparado, mas o objetivo era dar mais familiaridade entre os militares participantes a esse armamento de alta tecnologia em um contexto de clima tropical. Fonte: Associated Press.