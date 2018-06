EUA: DOJ dá novas informações de investigação sobre Rússia a Republicanos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) informou que forneceu aos congressistas Republicanos novas informações sigilosas relacionadas à investigação sobre a influência da Rússia nas últimas eleições presidenciais, após as ameaças feitas por representantes do partido do presidente Donald Trump de deter funcionários por desrespeito ou até de impugnação.

Uma porta-voz do presidente da Câmara, Paul Ryan, disse que o DOJ cumpriu parcialmente os vários pedidos dos comitês de inteligência e judiciário da casa. Os republicanos deram ao departamento uma data limite para a entrega de todos os documentos, mas a porta-voz do Ryan, Ashlee Strong, disse que foi requisitado mais tempo em alguns itens pendentes e que o pedido era “razoável”.

Em uma carta enviada ontem ao presidente do Comitê de Inteligência da Casa, Cairman Devin Nunes, o DOJ informou que havia fornecido uma carta confidencial a Nunes sobre se o FBI usava “fontes humanas confidenciais” antes de iniciar oficialmente sua investigação sobre o episódio em 2016. Fonte: Associated Press