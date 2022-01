EUA dizem preferir diplomacia, mas que estão preparados para qualquer resposta

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que o país sinalizou um “caminho diplomático sério” para a resolução da crise geopolítica entre nações do Ocidente com a Rússia, e a resposta russa definirá o desenvolvimento do conflito. “Preferimos diplomacia, mas estamos preparados para qualquer resposta”, disse o secretário durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Sem entrar em detalhes, Blinken disse que o documento enviado hoje pelo governo americano a Moscou “reitera a posição dos EUA sobre o conflito”. O país prepara uma série de sanções de caráter econômico para frear o acesso e desenvolvimento da Rússia em setores relevantes, como o de defesa e alta tecnologia, caso os russos invadam a Ucrânia, afirmou.

O secretário ainda ressaltou que os americanos que estão na nação do Leste Europeu devem “considerar fortemente” deixá-lo como medida de segurança caso um conflito armado ocorra.

Blinken, no entanto, reforçou que os EUA não pretendem realizar ações militares unilaterais, e continuarão seguindo as determinações acordadas no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O representante norte-americano afirmou que vai se reunir nos próximos dias com sua contraparte russa, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, para discutir a crise.