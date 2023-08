Mundo EUA devem investir no suprimento de energia limpa, diz secretária do Tesouro

Os Estados Unidos devem se concentrar em desenvolver sua cadeia de suprimento de insumos de energia limpa, afirma um trecho do discurso da secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, divulgado nesta segunda-feira, 14, pela manhã. Segundo ela, a produção de insumos críticos é feita por poucos países, e desenvolver este setor nos EUA “reduz pontos de estrangulamento, mitiga interrupções e protege a segurança econômica” do país.

O texto com trechos do discurso que Yellen fará às 18 horas, em evento sobre a Lei da Redução da Inflação, pontua que ela vai dizer que os EUA têm buscado desenvolver o consumo de energia limpa também em outros países.

“Acelerar essas transições energéticas pode significar maior demanda por tecnologias de energia limpa dos EUA, produzidas por trabalhadores americanos”, destaca a autoridade.