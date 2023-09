EUA devem incluir Israel em programa que permite entrada no país sem visto

O governo presidente dos EUA, Joe Biden, está preparado para admitir Israel esta semana em um clube exclusivo que permitirá que seus cidadãos viajem para os Estados Unidos sem visto dos EUA, apesar das preocupações contínuas de Washington sobre o tratamento dado pelo governo israelense aos palestinos-americanos.

Autoridades dos EUA dizem que o anúncio da entrada de Israel no Programa de Isenção de Visto está planejado para o final da semana, pouco antes do final do ano orçamentário federal no sábado, que é o prazo para a admissão de Israel sem a necessidade de requalificação para elegibilidade no próximo ano.

O Departamento de Segurança Interna administra o programa, que atualmente permite que cidadãos de 40 países, em sua maioria europeus e asiáticos, viajem para os EUA por três meses sem visto.

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, deve fazer o anúncio na quinta-feira, logo após receber uma recomendação do secretário de Estado Antony Blinken para que Israel seja admitido, de acordo com cinco autoridades familiarizadas com o assunto que falaram no domingo sob condição de anonimato porque a decisão ainda não foi tomada. foi anunciado publicamente.