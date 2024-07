EUA: deputado se torna primeiro parlamentar democrata a pedir que Biden desista da reeleição

O deputado Lloyd Doggett se transformou no primeiro parlamentar democrata a pedir publicamente que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desista de concorrer à reeleição, dizendo que, no debate da última quinta-feira, 27, Biden “não defendeu efetivamente suas muitas conquistas”.

Em comunicado, Doggett, deputado pelo Texas, afirmou que Biden deveria “tomar a dolorosa e difícil decisão de se retirar da disputa”.

“Minha decisão de fazer público essas fortes reservas não foi tomada por impulso e de nenhuma maneira reduziu meu respeito a tudo o que o presidente Biden conquistou” sinalizou Doggett. “Reconhecendo que, diferente de (o ex-presidente Donald) Trump, o principal compromisso do presidente Biden sempre foi com o nosso país, e não a si mesmo, tenho a esperança de que tomará a dolorosa e difícil decisão de sair da disputa”.

Doggett, que representa o distrito de Austin na Câmara dos Deputados, é o primeiro parlamentar do Partido Democrata a declarar publicamente o que muitos têm dito reservadamente desde o debate da semana passada. O fraco desempenho de Biden no evento televisivo deflagrou pânico até entre seus aliados. Fonte: Associated Press.