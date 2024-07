EUA: democratas importantes já se preparam para uma eventual campanha sem Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entrou em um momento frágil na sua luta para permanecer na corrida presidencial, à medida que aliados e doadores começaram a olhar para um futuro em que um novo candidato estaria à frente do partido, e seu caminho para a reeleição enfrentava ceticismo pelos nomes mais importantes da legenda.

Pessoas próximas aos democratas mais poderosos disseram, nesta quinta-feira, que agora parecia ser uma questão de quando – e não de se – Biden desistiria da corrida presidencial. Nas últimas horas, o ex-presidente Barack Obama disse a interlocutores que caminho de Biden para a vitória é estreito, de acordo com uma pessoa familiarizada com as ligações. Democratas já estão planejando ativamente os próximos passos caso Biden decida deixar a disputa, disseram pessoas familiarizadas com as discussões.

Biden ficou recluso em sua casa de férias em Delaware nesta quinta-feira, 17, após testar positivo para covid-19 no dia anterior. Sua aparência frágil ao retornar para Delaware e várias gafes em entrevistas no início da semana geraram novas preocupações de que ele não dispõe de resistência e acuidade para permanecer na corrida e servir outro mandato.

Na quarta-feira, 16, financiadores proeminentes de Wall Street e doadores se reuniram em Manhattan e indicaram que não pretendem doar mais dinheiro para nenhum esforço democrata até Biden encerrar sua candidatura, disseram pessoas familiarizadas com o encontro.

Assessores da Casa Branca dizem que foram deixados às escuras sobre as intenções de Biden à medida que o círculo íntimo do presidente diminuiu. Mas vários, contatados nas últimas 24 horas, estão dizendo pela primeira vez que o controle de Biden sobre o poder está mais tênue do que nunca, e parece ser o começo do fim de sua candidatura.

A visão é compartilhada por aliados de Biden que estão detectando um novo tom do núcleo íntimo de assessores do presidente. Steve Ricchetti, um conselheiro de longa data de Biden, inicialmente resistiu a qualquer pesquisa ou dado mostrando Biden como um peso para o partido. Mas, em pelo menos uma conversa recente, Ricchetti tem sido mais aberto e receptivo a ouvir uma avaliação mais completa do cenário político, de acordo com uma pessoa familiarizada com a conversa.

Biden está agendado para aparecer em eventos de arrecadação de fundos na Califórnia em 26 e 27 de julho, e em Denver com o governador do Colorado, Jared Polis, em 28 de julho, de acordo com convites vistos pelo The Wall Street Journal.

Outras figuras públicas próximas a Biden sinalizaram que ele deveria sair da corrida. “É realmente convidativo para as pessoas ao redor de Joe Biden darem um passo à frente neste momento e ajudarem o presidente, e ajudarem o homem que amam, e fazerem a coisa certa”, disse o apresentador da MSNBC Joe Scarborough na quinta-feira durante seu programa, “Morning Joe”. O programa é conhecido por ser admirado pelo presidente e assistido frequentemente por ele.