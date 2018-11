EUA: Democratas estudam proteção para investigação sobre influência russa

Intensificando os esforços do Partido Democrata para proteger a investigação sobre a influência da Rússia nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse neste domingo que tentaria amarrar uma medida que protegesse o conselheiro especial Robert Mueller, atrelando essa investigação a uma medida que deva ser autorizada pelo Congresso. Schumer apontou a “história de declarações hostis” de Whitaker em relação à investigação de Mueller.

“Se ele (Whitaker) for nomeado, criará uma crise constitucional inibindo ou demitindo Mueller. Então, o Congresso precisa agir”, disse Schumer à rede de TV CNN. “Nós, Democratas, Câmara e Senado, vamos tentar adicionar à legislação obrigatória, neste caso, ao Orçamento, uma regra que impediria Whitaker de interferir na investigação sobre Mueller”, completou o senador.

Schumer enviou uma carta ao Departamento de Justiça neste domingo, assinada também pela líder dos Democratas na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e por outros membros do partido. Nela, os legisladores pedem a Lee Lofthus, procurador-geral assistente e chefe de ética do departamento, para divulgar se ele havia aconselhado Whitaker a se abster de interferência na investigação.

Os democratas citaram declarações públicas anteriores de Whitaker, que incluíram um artigo de opinião, no qual ele disse que Mueller estaria se desviando do seu mandato se investigasse as finanças da família do presidente Donald Trump. Em uma entrevista a uma rádio, ele afirmou que não havia evidências de conluio com os russos durante a eleição de 2016. Fonte: Associated Press.