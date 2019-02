EUA: Democrata ameaça processar Trump por detalhes de investigação sobre Rússia

Um importante deputado Democrata dos Estados Unidos ameaçou neste domingo convocar o conselheiro especial Robert Mueller ao Capitólio, além de solicitar documentos e processar a administração Trump se o relatório completo sobre a investigação de um suposto conluio com a Rússia durante a campanha eleitoral não for divulgado publicamente.

O deputado Adam Schiff, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, disse que seu comitê vai acompanhar de perto o novo Procurador Geral, William Barr, para fiscalizar se ele “tentaria enterrar qualquer parte deste relatório”. Schiff também se comprometeu a “levá-lo ao tribunal, se necessário”.

Ele disse que qualquer coisa menos que uma revelação completa deixaria Barr, que agora supervisiona a investigação, com “um legado manchado”. Os comentários de Schiff acontecem enquanto os democratas deixaram claro que estão prontos para uma briga agressiva e pública com o Departamento de Justiça se não estiverem satisfeitos com o nível de acesso que têm às descobertas de Mueller.

Mueller tem dado sinais de que pretende encerrar sua investigação de quase dois anos sobre a possível coordenação entre os associados de Trump e os esforços da Rússia para influenciar a eleição de 2016. Não se espera que o relatório seja apresentado ao Departamento de Justiça ainda esta semana. Fonte: Associated Press.