Mundo EUA: Defesa anuncia pacote de assistência de US$ 175 milhões para Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de assistência no valor de US$ 175 milhões para “satisfazer as necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia”. O pacote inclui capacidades adicionais de defesa aérea, munições de artilharia, armas antitanque e outros equipamentos para ajudar Kiev a combater a guerra em curso contra a Rússia.

Segundo informações do órgão, esta é a 52ª. parcela fornecida pelo governo do presidente americano, Joe Biden, para a Ucrânia desde agosto de 2021. Ainda, o pacote utiliza assistência previamente autorizada para a Ucrânia durante anos fiscais anteriores.

“É fundamental que o Congresso americano tome medidas rapidamente e aprove o pedido suplementar de segurança nacional do presidente para garantir que possamos continuar a apoiar a Ucrânia”, indicou o comunicado oficial do Departamento.