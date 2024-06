EUA declaram apoio a Filipinas e ampliam tensão em disputa com a China

Forças chinesas apreenderam dois barcos filipinos que estavam entregando comida e outros suprimentos a um posto militar no disputado Mar da China Meridional, em uma tensa confrontação na qual alguns integrantes da Marinha filipina ficaram feridos, disseram oficiais de segurança das Filipinas.

Os Estados Unidos renovaram um aviso de que se sentem obrigados a defender as Filipinas, um aliado por tratado. O atol vem sendo ocupado por um pequeno contingente da Marinha filipina a bordo de um navio de guerra que está encalhado há muito tempo e que é monitorado de perto pela guarda costeira e a Marinha da China, em um impasse territorial que já dura anos.

Há o receio de que as disputas territoriais no Mar da China Meridional, há muito consideradas um ponto de inflamação na Ásia, possam escalar e colocar os Estados Unidos e a China em um conflito maior. A China e as Filipinas culparam uma à outra pelas hostilidades desta semana, as mais sérias nos últimos meses, mas forneceram poucos detalhes. Fonte: Associated Press.