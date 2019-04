EUA: comitê dá novo prazo para Trump apresentar declarações de imposto de renda

O presidente do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o democrata Richard Neal (Massachusetts), definiu o prazo até 23 de abril para que o presidente dos EUA, Donald Trump, apresente suas declarações de imposto de renda.

Neal classificou como “inequívoca” a lei que determina a entrega dos documentos após o governo ter perdido o prazo inicial nesta semana, em 10 de abril. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, afirmou que estava conversando com o Departamento de Justiça sobre a legislação e sobre a legitimidade de Neal em solicitar as declarações do mandatário norte-americano.

Conforme a legislação tributária, o presidente do comitê, no caso Richard Neal, pode solicitar as declarações de qualquer contribuinte e o Tesouro “deve fornecer” o material. Fonte: Dow Jones Newswires.