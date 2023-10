EUA começam a enviar munições a Israel em meio a conflito com Hamas

Os EUA já começaram a entregar munições e equipamento militar extremamente necessários a Israel, e o Pentágono observa os inventários para ver o que mais pode ser enviado rapidamente para reforçar o seu aliado na guerra de três dias com o Hamas, disse um alto funcionário do Departamento de Defesa nesta segunda-feira.

Os aviões já decolaram, disse a autoridade, que se recusou a fornecer detalhes sobre as armas. O funcionário, que informou aos repórteres sob condição de anonimato para discutir temas sensíveis, também alertou que os EUA estão observando de perto o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã, observando que a decisão de transferir navios americanos para a região foi para dissuadir qualquer um deles de ingressar no conflito contra Israel.

O Congresso deve aprovar mais financiamento rapidamente para que os EUA possam fornecer a Israel e à Ucrânia as armas e munições de que ambos necessitam agora, disse a secretária do Exército, Christine Wormuth, neste segunda-feira.

“A intenção é avançar no apoio a Israel”, disse ela. “Mas, em particular com as munições e a capacidade de apoiar Israel e a Ucrânia simultaneamente, é necessário financiamento adicional para aumentar a nossa capacidade de expandir a produção e depois também pagar pelas próprias munições.”